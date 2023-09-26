Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Tinggal di Pondok Labu Terbakar, 17 Unit Damkar Diterjunkan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:03 WIB
Rumah Tinggal di Pondok Labu Terbakar, 17 Unit Damkar Diterjunkan
JAKARTA - Rumah tinggal di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, kebakaran pada Selasa (26/9/2023) sore. Petugas pemadam kebakaran (damkar) telah diterjunkan ke lokasi.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI) dari Sudin Damkar Jakarta Selatan, kebakaran terjadi di Jalan Bango IV Kelurahan Pondok Labu. Objek yang terbakar adalah rumah tinggal.

Setelah menerima laporan pada pukul 17.01 WIB, Damkar bergerak cepat ke lokasi. Secara total, 17 unit damkar dengan total 60 personil diterjunkan untuk memadamkan api.

Adapun situasi terkini terkait kebakaran itu adalah api sudah dapat dilokalisir. Hingga kini, proses pemadaman masih berlangsung.

Sejauh ini, belum diketahui dugaan penyebab kebakaran tersebut. Selain itu, taksiran kerugian juga belum dapat dipastikan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
