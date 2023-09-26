Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pulang Kerja Nyabu di Kampung Bahari, Dua Karyawan Pelabuhan Ditangkap

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:45 WIB
Pulang Kerja <i>Nyabu</i> di Kampung Bahari, Dua Karyawan Pelabuhan Ditangkap
Karyawan pelabuhan ditangkap nyabu di Kampung Bahari (foto: MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggrebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023). Dalam operasi ini, polisi mengamankan sekitar 34 orang yang terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan.

Ada hal yang menarik dalam penggrebekan kawasan yang terkenal dengan transaksi narkoba ini. Saat mengamankan sejumlah orang terduga penyalahgunaan narkotika, polisi menemukan beberapa diantaranya menggunakan pakaian kerja.

Salah satunya Aris (25), warga Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara ini di tangkap petugas saat setelah memakai narkotika jenis sabu. Dirinya mengaku pulang kerja langsung mampir ke Kampung Bahari untuk membeli sekaligus menggunakan sabu.

"Tadi saya baru abis make (sabu), tadi sih baru pulang kerja di Pelabuhan Tanjung sebagai Klani (Pengecekan) barang disana," kata Aris saat diamankan di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (26/9/2023).

Menurut Aris, dirinya sudah beberapa kali membeli sabu di Kampung Bahari dengan membeli paket hemat. Dirinya mengaku masuk dalam dunia kelam karena terbawa arus dari pergaulan di tempat kerjanya.

"Pakai sabu (paket hemat). Saya make, terbawa saja dari lingkungan biar pede," ucapnya.

Kejadian serupa juga dilakukan, warga Beting Jaya, Cilincing bernama Didi (37). Selepas pulang kerja dari wilayah Gudang kawasan Berdikari, Koja, Jakarta Utara, dirinya mengaku menggunakan sabu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

"Saya kerja sebagai admin di Gudang (Berdikari), sebelumnya sudah make terus saya tidur dan baru istirahat. Alasan saya pakai (sabu) biar pede saja," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan sebelum penggrebekan dilakukan, pihaknya telah melakukan pengembangan yang dilakukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terdapat kasus yang viral.

"Kemudian kita melakukan upaya penggeledahan terhadap rumah, kemudian gubuk di sekitar lokasi juga dan terhadap orang. Sehingga kita mengamankan sekitar 34 orang. Terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan," kata Gidion.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173478/asep-aXkE_large.jpg
Kapolda Metro Pastikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Kasus Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173427/pemusnahan_narkoba-oYqj_large.jpg
Polda Metro Musnahkan 1,14 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173383/penjara-p3Jt_large.jpg
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap, 15 Kg Ganja Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement