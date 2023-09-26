Pulang Kerja Nyabu di Kampung Bahari, Dua Karyawan Pelabuhan Ditangkap

JAKARTA - Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggrebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023). Dalam operasi ini, polisi mengamankan sekitar 34 orang yang terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan.

Ada hal yang menarik dalam penggrebekan kawasan yang terkenal dengan transaksi narkoba ini. Saat mengamankan sejumlah orang terduga penyalahgunaan narkotika, polisi menemukan beberapa diantaranya menggunakan pakaian kerja.

Salah satunya Aris (25), warga Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara ini di tangkap petugas saat setelah memakai narkotika jenis sabu. Dirinya mengaku pulang kerja langsung mampir ke Kampung Bahari untuk membeli sekaligus menggunakan sabu.

"Tadi saya baru abis make (sabu), tadi sih baru pulang kerja di Pelabuhan Tanjung sebagai Klani (Pengecekan) barang disana," kata Aris saat diamankan di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (26/9/2023).

Menurut Aris, dirinya sudah beberapa kali membeli sabu di Kampung Bahari dengan membeli paket hemat. Dirinya mengaku masuk dalam dunia kelam karena terbawa arus dari pergaulan di tempat kerjanya.

"Pakai sabu (paket hemat). Saya make, terbawa saja dari lingkungan biar pede," ucapnya.

Kejadian serupa juga dilakukan, warga Beting Jaya, Cilincing bernama Didi (37). Selepas pulang kerja dari wilayah Gudang kawasan Berdikari, Koja, Jakarta Utara, dirinya mengaku menggunakan sabu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

"Saya kerja sebagai admin di Gudang (Berdikari), sebelumnya sudah make terus saya tidur dan baru istirahat. Alasan saya pakai (sabu) biar pede saja," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan sebelum penggrebekan dilakukan, pihaknya telah melakukan pengembangan yang dilakukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terdapat kasus yang viral.

"Kemudian kita melakukan upaya penggeledahan terhadap rumah, kemudian gubuk di sekitar lokasi juga dan terhadap orang. Sehingga kita mengamankan sekitar 34 orang. Terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan," kata Gidion.