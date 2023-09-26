Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Motor dan Truk Trailer di Karawaci, Polisi Periksa Sopir

Isty Maulidya , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:44 WIB
Kecelakaan Motor dan Truk Trailer di Karawaci, Polisi Periksa Sopir
Kecelakaan truk dan motor di Tangerang (Foto: MPI)
A
A
A

 

TANGERANG - Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dan truk trailer di Jalan Imam Bonjol tepatnya di Traffic Light Shinta, Kota Tangerang, pada Selasa (26/9/2023). Peristiwa tersebut terekam di CCTV dan menjadi viral di media sosial.

Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Joko Sembodo mengungkapkan, pihaknya sudah amankan sopir trailer berinisial S (25) dan saat ini masih dalam pemeriksaan atas peristiwa lakalantas tersebut.

"Korban meninggal dunia akibat tertabrak ban sisi sebelah kiri Truck Trailer," singkat Kasat lantas dalam keterangannya. Selasa, (26/9/2023).

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor berinisial SH (50) meninggal dunia di lokasi kejadian. Sepeda motor miliknya pun mengalami kerusakan.

"Jenazah sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan visum," jelasnya.

Sementara ini, polisi telah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut guna proses lanjut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061/kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171006/kecelakaan-lZsG_large.jpg
Tragis, Pemotor Tewas Kecelakaan di Flyover Pancoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement