Kecelakaan Motor dan Truk Trailer di Karawaci, Polisi Periksa Sopir

TANGERANG - Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dan truk trailer di Jalan Imam Bonjol tepatnya di Traffic Light Shinta, Kota Tangerang, pada Selasa (26/9/2023). Peristiwa tersebut terekam di CCTV dan menjadi viral di media sosial.

Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Joko Sembodo mengungkapkan, pihaknya sudah amankan sopir trailer berinisial S (25) dan saat ini masih dalam pemeriksaan atas peristiwa lakalantas tersebut.

"Korban meninggal dunia akibat tertabrak ban sisi sebelah kiri Truck Trailer," singkat Kasat lantas dalam keterangannya. Selasa, (26/9/2023).

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor berinisial SH (50) meninggal dunia di lokasi kejadian. Sepeda motor miliknya pun mengalami kerusakan.

"Jenazah sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan visum," jelasnya.

Sementara ini, polisi telah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut guna proses lanjut.

(Fakhrizal Fakhri )