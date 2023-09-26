Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penemuan Jasad Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar di Lanud Halim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:27 WIB
Kronologi Penemuan Jasad Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar di Lanud Halim
Kronologi penemuan jasad anak perwira TNI AU yang tewas terbakar. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim) Kombes Pol Leonardus Simarmata menceritakan kronologi temuan mayat anak Perwira Menengah (Pamen) TNI AU berinisial CHR (16). Kejadian ini terungkap dengan adanya laporan dari saksi.

Leonardus mengatakan informasi awal dari saksi, telah terjadi peristiwa kebakaran. Kejadian itu menyebabkan korban meninggal dengan kondisi terbakar di Pos Spion (Ujung Landasan 24) Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Minggu (24/9/2023) malam.

"Peristiwa ini memang ada saksi yang mengetahui, dua orang. Dari saksi ini lah yang memberikan informasi, sehingga awalnya informasinya adalah kebakaran," ucap Leonardus kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih dalam terkait luka yang dialami CHR. Termasuk, menunggu hasil visum dan autopsi serta memeriksa sejumlah saksi.

"Untuk yang sudah diperiksa sementara ada 5 dan ada tambahan hari ini ada tiga yang akan diperiksa dan total sama hari ini 8," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
