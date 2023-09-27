Apakah Benar Pimpinan PKI DN Aidit Bersahabat dekat dengan Soekarno?

JAKARTA - Cek fakta mengenai apakah benar pimpinan PKI DN Aidit bersahabat dekat dengan Soekarno. Apalagi dia merupakan adalah Ketua Central Comitte Partai Komunis Indonesia (CC-PKI).

Sayang, fakta apakah benar pimpinan PKI DN Aidit bersahabat dekat dengan Soekarno belum terbukti. Pasalnya tidak ada ucapan ataupun bukti mengenai kedekatan mereka.

Seperti diketahui, Abdullah Aidit merupakan seorang pemimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda dan setelah merdeka pernah menjadi anggota DPR (Sementara) mewakili rakyat Belitung.

Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Demikian dilansir dari laman Perpusnas.

Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit saat dia menjelang dewasa. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta, dan pada tahun 1940 ia mendirikan perpustakaan "Antara" di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat.

Dia masuk ke Sekolah Dagang (Handelsschool). Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia.