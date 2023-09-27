Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Akan Berikan Diskon Tarif Kereta Cepat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:18 WIB
Presiden Jokowi Akan Berikan Diskon Tarif Kereta Cepat
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan potongan harga atau diskon pada tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Presiden tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu bertahap,"kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Luhut menjelaskan pemberian diskon tersebut untuk menarik masyarakat agar ikut serta mencoba atau menggunakan kereta cepat.

"Basically presiden itu ingin kita semua bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengungkapkan bahwa soft launching KCJB akan dilakukan pada awal Oktober 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
      
