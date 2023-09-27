Rapat TPN, Hary Tanoesoedibjo Sambut Kedatangan Megawati dan Hasto

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambut kedatangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Ketiganya bakal menghadiri rapat rutin TPN di Geduh High End, Kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi, Hary Tanosoedibjo terlihat sudah berada di lokasi rapat terlebih dahulu. Hary Tanoesoedibjo kemudian turun dari lantai atas Gedung High End guna menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisiyato pada pukul 13.57 WIB.

Hary dan Hasto terlihat akrab bercengkrama di lobi gedung seraya menunggu kedatangan Megawati. Pada pukul 14.04 WIB rombongan mobil Megawati pun tiba di lokasi, Hary terlihat menuntun Megawati menuju ke lift yang tak jauh dari lobi.

Megawati juga terlihat menyapa awak media yang sudah berada di dalam Gedung High End. Sayangnya, baik Hary, Megawati dan Hasto tidak memberikan pernyataan apapun terkait agenda ini ke awak media.