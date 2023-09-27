Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid Hadiri Rapat Hari Ini

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:38 WIB
Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid Hadiri Rapat Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, terpantau menghadiri rapat TPN hari ini, Rabu (27/9/2023) siang WIB. Acara tersebut berlangsung di MNC Center, Jakarta.

Sebagai informasi, rapat TPN hari ini akan membahas sejumlah hal. Beberapa di antaranya adalah pematangan struktur TPN Ganjar Pranowo dan dinamika politik terkini.

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas konsolidasi hingga tingkat daerah. Konsolidasi itu akan dilakukan tidak hanya untuk Pilpres 2024, melainkan juga untuk pemilihan legislatif.

Rapat tersebut rencananya akan dihadiri oleh partai pendukung Ganjar di Pilpres 2024, seperti PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal Indonesia (MPI), perwakilan dari sejumlah partai itu sudah hadir di lokasi. Ketua TPN, Arsjad Rasjid, juga terpantau telah hadir.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175467//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-91Lh_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Partai Perindo: Menjadi Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement