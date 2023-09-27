Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid Hadiri Rapat Hari Ini

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, terpantau menghadiri rapat TPN hari ini, Rabu (27/9/2023) siang WIB. Acara tersebut berlangsung di MNC Center, Jakarta.

Sebagai informasi, rapat TPN hari ini akan membahas sejumlah hal. Beberapa di antaranya adalah pematangan struktur TPN Ganjar Pranowo dan dinamika politik terkini.

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas konsolidasi hingga tingkat daerah. Konsolidasi itu akan dilakukan tidak hanya untuk Pilpres 2024, melainkan juga untuk pemilihan legislatif.

Rapat tersebut rencananya akan dihadiri oleh partai pendukung Ganjar di Pilpres 2024, seperti PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal Indonesia (MPI), perwakilan dari sejumlah partai itu sudah hadir di lokasi. Ketua TPN, Arsjad Rasjid, juga terpantau telah hadir.

(Khafid Mardiyansyah)