HOME NEWS NASIONAL

Pakai Baju Motif Kotak-Kotak, Bacapres Ganjar Hadiri Rapat TPN di Kebon Sirih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:42 WIB
Pakai Baju Motif Kotak-Kotak, Bacapres Ganjar Hadiri Rapat TPN di Kebon Sirih
Ganjar Hadiri Rapat TPN hari ini (Foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali menghadiri Rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Ganjar terlihat tiba di Marks TPN Gedung High End, Kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo tiba di lokasi pada pukul 14.21 WIB. Mobil yang ditumpangi Ganjar terlihat datang sendiri tanpa rombongan.

Ganjar terlihat mengenakan pakaian bermotif kotak-kotak bercorak merah putih. Ganjar yang sudah ditunggu awak media hanya memberikan senyuman kepada awak media.

Ganjar merupakan sosok yang terakhir tiba dari petinggi dan TPN dan empat Ketua Umum Parpol serta Sekretaris Jenderalnya. Seluruh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terlihat hadir pada rapat kali ini.

Selain itu Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Wakil Ketuanya Gatot Eddy Pramono juga sudah tiba lebih dahulu. Sementara, Andika Perkasa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPN belum terlihat hadir.

Hingga berita ini ditayangkan, rapat rutin TPN masih digelar. Rapat rutin itu dilakukan secara tertutup tanpa boleh diliput awak media.

(Khafid Mardiyansyah)

      
