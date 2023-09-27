Bareskrim Usut Kematian Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara, Siapkan Tim Asistensi

JAKARTA - Bareskrim Polri menerjunkan tim asistensi untuk kepentingan pengusutan kasus kematian Brigadir Setyo Herlambang, yang merupakan pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, mereka yang tergabung dalam tim asistensi itu terdiri dari penyidik Bareskrim, tim Laboratorium Forensik, hingga Inafis.

Melalui pengerahan tim asistensi tersebut, kata Sandi, diharapkan proses penyelidikan dapat dilaksanakan secara Scientific Crime Investigation (SCI) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Dalam rangka mengungkap secara detail peristiwa yang terjadi yang kita mengedepankan SCI sehingga pembuktian dilakukan ilmiah dan bisa menjadikan gambaran secara utuh peristiwa yang terjadi," kata Sandi di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Lebih lanjut, Sandi mengatakan tim asistensi dari Bareskrim Polri itu juga sudah melakukan olah TKP tambahan bersama Polda Kaltara, pada Selasa, 26 September 2023 kemarin.

"Tim sudah bekerja dengan mendatangi serta melakukan olah TKP bersama dengan tim dari Polda. Serta melaksanakan hal-hal terkait dengan penyelidikan untuk bisa membuat jelas informasi," ujar Sandi.

Sebelumnya, Setyo ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat, 22 September 2023, sekitar pukul 13.10 WITA. Ia diduga baru pulang salat Jumat lalu membersihkan senjata api miliknya di dalam kamar.