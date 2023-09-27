Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Arthur Leigh Welohr Bunuh Mertua di Kota Banjar

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |15:10 WIB
Kronologi Arthur Leigh Welohr Bunuh Mertua di Kota Banjar
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kronologi Arthur Leigh Welohr bunuh mertua di Kota Banjar menjadi viral pada pemberitaan. Hal ini dikarenakan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat menghabiskan nyawa Agus Sopiyan dengan benda tajam.

Kronologi Arthur Leigh Welohr bunuh mertua di Kota Banjar berawal dari pertengkaran kecil.Mulanya Arthur melampiaskan kekecewaannya dengan merusak rumah korban.

Kabarnya, pelaku telah melakukan perusakan beberapa kali dan pernah dilaporkan ke polisi oleh adik ipar pelaku.

Setelah kekacauan yang dilakukan oleh Arthur, sang istri yang berinisial A mentransfer sejumlah uang kepada orang tuanya untuk memperbaiki kerusakan. Namun, Arthur yang mengetahui hal tersebut langsung naik pitam hingga menimbulkan pertengkaran.

Dari pertengkaran tersebut, Arthur dan istrinya sempat saling tidak berkabar. Pelaku bahkan tidak tahu sang istri ada di mana. Di hari nahas tersebut, Arthur datang ke rumah korban untuk mencari sang istri. Namun, di sana ia hanya bertemu dengan korban yang sedang memberi makan ternak di belakang rumah.

Arthur menuturkan kepada polisi bahwa ia merasa korban menghalangi komunikasinya dengan sang istri sehingga terjadi adu mulut hingga terjadi peristiwa pembunuhan yang menewaskan korban.

