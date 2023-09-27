Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo dan Ketum Parpol Tertawa Lepas Usai Rapat TPN Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:21 WIB
Ganjar Pranowo dan Ketum Parpol Tertawa Lepas Usai Rapat TPN Hari Ini
Ganjar dan Ketum Parpol tertawa lepas usai rapat TPN/Foto: Aziz Indra
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, hadir dalam rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) di Gedung TPN, Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Momen hangat tercipta usai rapat minggu ini rampung.

Hal itu terpancar jelang selesai rapat TPN hari ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat itu terlihat berbincang bersama Ganjar. Tak lama berbincang keduanya terlihat tertawa lepas.

Tawa lepas itu seakan menular ketika Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Orang mendekat. Bahkan, Hary Tanoesoedibjo, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua TPN Arsjad Rasjid pun terlihat tertawa.

Momen keakraban Ketua Umum dan Ganjar kembali terpancar kala Mardiono bergeliat menyampaikan sesuatu ke Ganjar dengan cara berbisik. Bisikan itu memancing tawa mereka.

Tak lama kemudian, para Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar, beserta Ganjar Pranowo dan Arsjad Rasjid pun langsung berfoto bersama seraya menutup rapat hari ini. Keenamnya pun langsung meninggalkan markas TPN satu persatu.

Sebelumnya, bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali menghadiri Rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Ganjar terlihat tiba di Gedung TPN, Kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat.



      
