HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Senang TPN Punya Representasi Anak Muda, Kini Ingin Punya yang Cerminkan Wilayah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:33 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengaku senang jika Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo diisi oleh kalangan muda. Ganjar juga mengaku senang apabila kalangan itu datang dari berbagai profesi.

“Siapapun, apalagi kalau ada representasi muda, smart, banyak profesi wah itu kita seneng banget,” ungkap Ganjar di Gedung TPN, Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengungkapkan keinginannya agar cerminan dari daerah atau wilayah tertentu juga bergabung. Bahkan menurut pria yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu sudah banyak yang mendaftar TPN.

“Dan mencerminakan beberapa wilayah itu kita kepingin dan ternyata banyak sekali yang mendaftar,” ungkap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
