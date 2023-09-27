Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua TPN Arsjad Rasjid Pastikan Tak Ada Pembahasan Duet Ganjar-Prabowo dalam Rapat

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:45 WIB
Ketua TPN Arsjad Rasjid Pastikan Tak Ada Pembahasan Duet Ganjar-Prabowo dalam Rapat
Arsjad Rasjid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Isu duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024 ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini. Terbaru, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menepis isu tersebut.

Isu dua poros di Pilpres 2024 masih terus beredar. Publik pun menebak-nebak siapa yang akan mengalah menjadi bacawapres jika duet Ganjar-Prabowo benar-benar terjadi.

Terbaru, Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menepis isu tersebut. Pernyataan itu dia sampaikan di rapat terbaru TPN yang berlangsung di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Pria berusia 53 tahun itu menjelaskan tidak ada pembahasan dua poros dalam rapat TPN. Arsjad menegaskan Ganjar Pranowo -yang dikenal sebagai pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman, dan family man itu- tetap menjadi Bacapres.

"Isunya nggak ada buat kami. Kok ada isu beginian. Nggak pernah ada itu," ujar Arsjad Rasjid kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (27/9/2023).

"Jadi, yang jelas adalah Ganjar presiden gitu. Kalau (isu) tadi nggak ada pembahasan karena apa yang mau dibahas. Tidak ada pembahasan itu," sambungnya kemudian.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172216//tenaga_kerja-NHAE_large.jpg
Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165530//pertumbuhan_ekonomi_ri-ua2Z_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Harus Diiringi Pemerataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/278/3125817//arsjad_rasjid-TRpF_large.jpg
Arsjad Rasjid Jadi Komisaris Utama XLSmart, Retno Marsudi Komisaris! Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3105085//kadin-w4kF_large.jpg
Sapa Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, Prabowo Minta Jaga Persatuan dan Kekompakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3105076//prabowo-jMTo_large.png
Momen Prabowo Sapa Ketum Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Arsjad Rasjid
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement