Ketua TPN Arsjad Rasjid Pastikan Tak Ada Pembahasan Duet Ganjar-Prabowo dalam Rapat

JAKARTA - Isu duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024 ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini. Terbaru, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menepis isu tersebut.

Isu dua poros di Pilpres 2024 masih terus beredar. Publik pun menebak-nebak siapa yang akan mengalah menjadi bacawapres jika duet Ganjar-Prabowo benar-benar terjadi.

Terbaru, Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menepis isu tersebut. Pernyataan itu dia sampaikan di rapat terbaru TPN yang berlangsung di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Pria berusia 53 tahun itu menjelaskan tidak ada pembahasan dua poros dalam rapat TPN. Arsjad menegaskan Ganjar Pranowo -yang dikenal sebagai pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman, dan family man itu- tetap menjadi Bacapres.

"Isunya nggak ada buat kami. Kok ada isu beginian. Nggak pernah ada itu," ujar Arsjad Rasjid kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (27/9/2023).

"Jadi, yang jelas adalah Ganjar presiden gitu. Kalau (isu) tadi nggak ada pembahasan karena apa yang mau dibahas. Tidak ada pembahasan itu," sambungnya kemudian.

(Khafid Mardiyansyah)