HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Struktur TPN Sudah Lengkap!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:57 WIB
Ganjar Pranowo: Struktur TPN Sudah Lengkap!
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkap bahwa struktur Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo sudah lengkap. Ganjar juga menyampaikan bahwa visi dan misi dari TPN sudah rampung dipersiapkan secara detail.

“Udah lengkap (struktur TPN), udah (visi dan misi), udah disiapkan, udah detail banget,” kata Ganjar di Gedung TPN, Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

Sayangnya, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menolak untuk merinci. Namun dia mengatakan bahwa struktur TPN sangat banyak.

“Banyak sekali, enggak hapal saya (nama-nama anggota dalam struktur TPN),” ungkap dia.

Kendati disebut sudah lengkap, pria yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu juga masih mengajak kalangan muda yang ingin bergabung. Ia pun berharap agar TPN dipenuhi kalangan muda dari berbagai macam profesi sekaligus mewakili daerah atau wilayah tertentu.

“Yang muda-muda, wartawan kalau mau ikut juga boleh,” ajak Ganjar.

“Siapapun, apalagi kalau ada representasi muda, smart, banyak profesi wah itu kita seneng banget,” tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
