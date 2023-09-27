Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat TPN Ganjar Pranowo Hari Ini Bahas Finalisasi Struktur Tim Pemenangan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:06 WIB
Rapat TPN Ganjar Pranowo Hari Ini Bahas Finalisasi Struktur Tim Pemenangan
TPN Ganjar Pranowo bahas struktur tim pemenangan/Foto: MNC Media
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menggelar rapat hari ini. Mereka membahas sejumlah hal, salah satunya membahas finalisasi struktur tim pemenangan.

Sebagai informasi, rapat keempat TPN digelar di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta, Rabu (27/9/2023) siang WIB. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan partai pendukung Ganjar di Pilpres 2024, seperti PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

 BACA JUGA:

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, hadir terlebih dahulu di Gedung TPN. Setelah itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, serta Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang, terpantau hadir di lokasi.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua TPN Arsjad Rasjid. Seusai rapat, Arsjad menjelaskan sejumlah topik yang dibahas.

 BACA JUGA:

Salah satu hal yang menjadi fokus adalah finalisasi struktur tim pemenangan. Selain itu, rapat TPN juga membahas strategi tim ke depan. Hal itu dilakukan dengan melihat kondisi serta situasi politik nanti.

Halaman:
1 2
      
