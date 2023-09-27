Bacaleg Perindo dr Sortaman Saragih Beberkan Alasannya Terjun ke Dunia Politik

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Utara III Partai Perindo dr. Sortaman Saragih membeberkan alasannya untuk terjun ke dunia politik dari dunia kedokteran yang saat ini diembannya.

Diakuinya, terdapat banyak kebijakan atau aturan yang sejatinya harus diperbaiki dari sisi perundangan-undangan. Dimana menurutnya, aturan tersebut tidak membumi yang kemudian mempengaruhi para pelayanan kesehatan di negara ini terbukti dengan adanya dokter gadungan yang viral beberapa waktu lalu.

"Jadi kami melihat ada begitu banyak undang-undang dan kebijakan yang harus dibuat supaya pelayanan dan mutu kesehatan bangsa ini semakin bagus salah satu yang menjadi alasan kenapa dokter akhirnya mengajukan diri sebagai bacaleg yang ingin diperjuangkan," terangnya dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disaksikan melalui kanal Youtube Partai Perindo, Rabu (27/9/2023).

Sortaman juga bercerita, di daerahnya yakni Sumatera Utara, masyarakat yang memiliki banyak uang lebih memilih untuk berobat di negara tetangga. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki uang terpaksa memilih pengobatan dengan menggunakan BPJS di rumah sakit dalam negeri yang sejatinya tidak memadai lantaran kebijakan-kebijakan serta mutu ataupun standar pelayanan yang sangat tidak layak.

"Misalnya begini seseorang datang berobat ke rumah sakit atau ke klinik ternyata dokter tidak ada dan menunggu ini kan tidak ada satu jaminan atau kepastian bahwa dia bisa ditangani dengan baik itu satu. Kemudian yang kedua ada dokternya tetapi dokternya itu saya melihat ada begitu banyak dokter yang kesibukan lain juga ada, (lalu) aduh dia terlambat soalnya dia bekerja di beberapa rumah sakit ini kan menjadi menimbulkan suatu ketidakpastian penanganan sementara yang dipertaruhkan itu nyawa karena dia sakit. Oleh karena itu ada banyak kebijakan yang harus ditempuh di bidang kesehatan, apa memang karena kuantitas dokternya juga di Sumatera Utara yang masih kurang atau seperti apa itu salah satu gitu," tuturnya.