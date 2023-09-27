Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanosoedibjo Gandeng Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar Usai Rapat TPN: Kami Solid, Pasti!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:42 WIB
Hary Tanosoedibjo Gandeng Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar Usai Rapat TPN: Kami Solid, Pasti!
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Hary Tanoesoedibjo pun meyakinkan kerja sama politik empat partai politik pendukung Ganjar Pranowo tetap solid.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat TPN kali ini, Ketua Umum Parpol PDIP Megawati Soekarnoputri, PPP Muhamad Mardiono dan Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) juga hadir dalam rapat kali ini. Usai menghadiri rapat itu, Hary Tanoesoedibjo memperlihatkan keakrabannya.

Awalnya baik Hary, Mardiono dan OSO mengantar Megawati menuju mobilnya yang kemudian meninggalkan lokasi. Kemudian Hary, Mardiono dan OSO pun terlihat menuju ke Gedung lainnya, dalam kesempatan itu Hary kemudian menggandeng keduanya sangat akrab.

“Solid, solid, kami sangat solid, pasti itu,” kata Hary Tanoesoedibjo, Rabu (27/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
