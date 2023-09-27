HT Ungkap Arahan dari Para Ketum soal TPN: Lengkapi Struktur Agar Cepat dan Tuntas

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) hadir bersama tiga Ketua Umum Parpol pendukung Ganjar Pranowo lainnya, yakni Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Muhamad Mardiono dari PPP, dan Oesmas Sapta Odang dari Hanura pada rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP).

Hary kemudian membeberkan usulan yang diberikan dari para Ketum untuk TPN. Awalnya Hary mengungkapkan bahwa pertemuan atau rapat tadi pada intinya membahas kerja dari TPN. Menurutnya TPN nantinya akan membentuk tim pemenangan yang berada di daerah.

"Tadi intinya program kerja daripada TPN dibahas dan sepakati dan juga usulan-usulan nama-nama lengkap TPN, kemudian karena itu harus dituntaskan karena itu akan menyangkut DPD ya, jadi tim pemenangan daerah setelah itu dibentuk. Jadi kurang lebih seperti itu," kata Hary Tanoesoedibjo di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).