4 Ketum Parpol Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Partai Perindo: Kompak & Solid!

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng menilai rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) di Gedung TPN, MNC Senter, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (27/9/2023) menunjukkan kekompakan antar Ketua Umum (Ketum) Partai Politik pendukung Ganjar dan soliditas tim pemenangan.

"Rapat TPN kali ini menunjukkan dua hal. Pertama, adalah kekompakan yang sangat solid dengan hadirnya semua Ketum Parpol dan Pak Ganjar sebagai Bacapres," kata Yusuf Lakaseng yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu kepada wartawan.

Kedua, Yusuf mengatakan rapat TPN ini menunjukkan kemantapan Ketua Umum TPN GP, Arsyad Rasyid untuk memimpin TPN.

"Hal itu dibuktikan dengan telah cutinya Pak Arsyad dari Ketua Kadin dan PT Indika Energy Tbk. Itu artinya Pak Arsyad akan fokus dan total bekerja memenangkan Ganjar," lanjutnya.

Sebelumnya, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan rapat kali ini membahas persiapan struktur TPN GP di daerah hingga visi misi yang akan ditawarkan.

"(Membahas) Teknis persiapan tim pemenangan pusat dan daerah," kata Ganjar Pranowo, Rabu (27/9/2023).

Selain itu, Ganjar mengungkapkan, rapat TPN GP hari ini juga menerima saran dari setiap ketua umum partai politik pendukungnya di Pilpres 2024.

Empat ketum parpol yang hadir adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo), Oesman Sapta Odang (Partai Hanura), dan Muhamad Mardiono (PPP).

"Tentu juga menerima masukan dari masing-masing ketua umum partai," ucap Ganjar.

Ganjar Pranowo, Bacapres yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman, dan family man itu juga menegaskan seluruh struktur TPN GP sudah lengkap. Ganjar juga meyakini TPN GP sudah mempersiapkan visi dan misi.