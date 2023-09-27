Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Ketum Parpol Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Partai Perindo: Kompak & Solid!

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:59 WIB
4 Ketum Parpol Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Partai Perindo: Kompak & Solid!
Yusuf Lakaseng. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng menilai rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) di Gedung TPN, MNC Senter, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (27/9/2023) menunjukkan kekompakan antar Ketua Umum (Ketum) Partai Politik pendukung Ganjar dan soliditas tim pemenangan.

"Rapat TPN kali ini menunjukkan dua hal. Pertama, adalah kekompakan yang sangat solid dengan hadirnya semua Ketum Parpol dan Pak Ganjar sebagai Bacapres," kata Yusuf Lakaseng yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu kepada wartawan.

Kedua, Yusuf mengatakan rapat TPN ini menunjukkan kemantapan Ketua Umum TPN GP, Arsyad Rasyid untuk memimpin TPN.

BACA JUGA:

Rapat TPN Ganjar Pranowo Hari Ini Bahas Finalisasi Struktur Tim Pemenangan 

"Hal itu dibuktikan dengan telah cutinya Pak Arsyad dari Ketua Kadin dan PT Indika Energy Tbk. Itu artinya Pak Arsyad akan fokus dan total bekerja memenangkan Ganjar," lanjutnya.

Sebelumnya, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan rapat kali ini membahas persiapan struktur TPN GP di daerah hingga visi misi yang akan ditawarkan.

"(Membahas) Teknis persiapan tim pemenangan pusat dan daerah," kata Ganjar Pranowo, Rabu (27/9/2023).

BACA JUGA:

Ketua TPN Arsjad Rasjid Pastikan Tak Ada Pembahasan Duet Ganjar-Prabowo dalam Rapat 

Selain itu, Ganjar mengungkapkan, rapat TPN GP hari ini juga menerima saran dari setiap ketua umum partai politik pendukungnya di Pilpres 2024.

Empat ketum parpol yang hadir adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo), Oesman Sapta Odang (Partai Hanura), dan Muhamad Mardiono (PPP).

"Tentu juga menerima masukan dari masing-masing ketua umum partai," ucap Ganjar.

Ganjar Pranowo, Bacapres yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman, dan family man itu juga menegaskan seluruh struktur TPN GP sudah lengkap. Ganjar juga meyakini TPN GP sudah mempersiapkan visi dan misi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement