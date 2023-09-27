Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Mengantuk, Mobil Tabrak Warung Nasi Uduk di Cileungsi

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |03:26 WIB
Sopir Mengantuk, Mobil Tabrak Warung Nasi Uduk di Cileungsi
Mobil ringsek tabrak warung nasi uduk. (Foto: Cahyat Supriatna)
BOGOR - Sebuah mobil menabrak warung nasi uduk di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan ini diduga sopir mengantuk, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraanya. Akibat kejadian ini seorang pedagang mengalami patah tulang di bagian kaki.

Kecelakaan terjadi di cluster Mawar, Perumah Metland, Kecamatan Cileungsi. Pengendara mobil diduga mengantuk dan tertidur hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya.

BACA JUGA:

Kecelakaan Motor dan Truk Trailer di Karawaci, Polisi Periksa Sopir 

Akibat kejadian ini seorang nenek penjual nasi uduk mengalami patah tulang di bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit.

 BACA JUGA:

Sementara kerusakan warung dan biaya pengobatan korban ditanggung sepenuhnya oleh pengemudi mobil.

(Qur'anul Hidayat)

      
