INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Sebut Jasad Putra Pamen TNI AU Alami Luka Tusuk Sebanyak Enam di Dada

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |06:58 WIB
RS Polri Sebut Jasad Putra Pamen TNI AU Alami Luka Tusuk Sebanyak Enam di Dada
Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Hariyanto (Foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Hariyanto mengungkapkan, bahwa mayat CHR (16), anak perwira menengah TNI AU, yang ditemukan dalam kondisi terbakar di kawasan Lanud Halim alami luka tusuk sebanyak enam kali di bagian dada.

"Ya ada dada yang kanan itu batas antara dada dan perut. Kena hatinya itu kanan. Ya tiga tiga lah. Ada tiga kiri (dada), tiga kanan (dada)," kata Hariyanto saat dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

Dia mengungkapkan bahwa luka tersebut berasal dari senjata sajam. "Iya benar sajam," sambungnya.

Hariyanto sendiri tidak bisa mengungkapkan bahwa temuan luka karena sajam dari autopsi itu karena upaya penganiayaan. Pihaknya mengatakan itu materi penyidik.

"Penyidik itu urusannya begitu," jelas Hariyanto.

Untuk diketahui jenazah CHR ditemukan dalam kondisi seluruh badannya yang terbakar sebesar 91 persen. Namun saat terbakar, diungkapkan bahwa dia masih sempat bernapas.

"Tapi saat kita lihat, cela napasnya ada jelaga, di sana. Artinya sebelum meninggal full dia sempat menghirup udara bakaran itu. Jadi ada di rongga pernapasannya," jelas Hariyanto.

