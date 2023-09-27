Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada 6 Luka Tusuk pada Jasad Anak Pamen TNI AU, Ini Rinciannya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:15 WIB
Ada 6 Luka Tusuk pada Jasad Anak Pamen TNI AU, Ini Rinciannya
Ada 6 luka tusuk pada jasad anak perwira TNI AU (Foto Ilustrasi : Freepik)




 

JAKARTA - Jasad pemuda CHR (16) yang merupakan anak perwira menengah (Pamen) TNI AU yang ditemukan di temukan di Lanud Halim ada enam luka tusukan benda tajam.

Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyampaikan hasil autopsi pada tubuh jenazah jelas ditemukan luka tusuk sebanyak 6 kali di bagian dada. Tusukan tersebut berasal dari senjata tajam.

"Iya benar sajam (senjata tajam)," kat Karumkit RS Polri Brigjen Hariyanto, Rabu (27/9/2023).

Lebih detail dia menjelaskan, enam tusukan senjata tajam tersebut ada di bagian dada sebelah kanan dan kiri termasuk pada bagian bagian hati. "Ya ada dada yang kanan itu batas antara dada dan perut. Kena hatinya itu kanan. Ya tiga tiga lah. Ada tiga kiri (dada), tiga kanan (dada)," tuturnya.

Hariyanto tidak bisa mengungkapkan temuan luka karena sajam dari autopsi itu karena upaya penganiayaan atau adanya dugaan lain. Dia mengatakan tidak dapat menjelaskan kematiannya karena merupakan materi penyidik.

"Itu penyidik yang anu. Penyidik itu urusannya begitu," jelas Hariyanto.

Untuk diketahui jenazah CHR ditemukan dalam kondisi seluruh badannya yang terbakar sebesar 91 persen. Namun saat terbakar, diungkapkan bahwa dia masih sempat bernapas.

"Tapi saat kita lihat anunya, cela napasnya ada jelaga, di sana. Artinya sebelum meninggal full dia sempat menghirup udara bakaran itu. Jadi ada di rongga pernapasannya," ujar Hariyanto.

