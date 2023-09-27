Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Penggerebekan Kampung Bahari, Ada Kasus Narkoba yang Viral

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:42 WIB
3 Fakta Penggerebekan Kampung Bahari, Ada Kasus Narkoba yang Viral
Polisi gerebek Kampung Bahari (Foto Ilustrasi: Legacy Healing Center)
A
A
A

 

TIM gabungan Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa 26 September 2023, pagi.

Berikut sejumlah fakta terkait penggerebekan tersebut:

1. Ada Kasus yang Viral

Dalam operasi ini polisi menyasar para terduga pelaku kejahatan.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan bahwa, upaya penggrebekan ini digelar setelah sebelumnya dilakukan pengembangan oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terdapat kasus yang viral.

"Kita melakukan pengembangan terhadap peristiwa yang ada di warakas yang kemudian viral, lalu ada juga peristiwa 365 yang menduga kelompok pelaku ada di kebon pisang," Kata Gidion saat di Mapolres Jakarta Utara.

2. Amankan 34 Orang

Kemudian, pihaknya melakukan upaya penggeledahan terhadap rumah, kemudian gubuk di sekitar lokasi juga dan terhadap sejumlah orang di lokasi.

"Sehingga kami mengamankan sekitar 34 orang. Terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173478/asep-aXkE_large.jpg
Kapolda Metro Pastikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Kasus Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173427/pemusnahan_narkoba-oYqj_large.jpg
Polda Metro Musnahkan 1,14 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173383/penjara-p3Jt_large.jpg
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap, 15 Kg Ganja Disita
