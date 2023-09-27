3 Fakta Penggerebekan Kampung Bahari, Ada Kasus Narkoba yang Viral

TIM gabungan Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa 26 September 2023, pagi.

Berikut sejumlah fakta terkait penggerebekan tersebut:

1. Ada Kasus yang Viral

Dalam operasi ini polisi menyasar para terduga pelaku kejahatan.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan bahwa, upaya penggrebekan ini digelar setelah sebelumnya dilakukan pengembangan oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terdapat kasus yang viral.

"Kita melakukan pengembangan terhadap peristiwa yang ada di warakas yang kemudian viral, lalu ada juga peristiwa 365 yang menduga kelompok pelaku ada di kebon pisang," Kata Gidion saat di Mapolres Jakarta Utara.

2. Amankan 34 Orang

Kemudian, pihaknya melakukan upaya penggeledahan terhadap rumah, kemudian gubuk di sekitar lokasi juga dan terhadap sejumlah orang di lokasi.

"Sehingga kami mengamankan sekitar 34 orang. Terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan," lanjutnya.