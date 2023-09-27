Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sedang Lari Pagi, Mahasiswi UI Diduga Jadi Korban Pelecehan oleh Pelajar SMP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:44 WIB
Sedang Lari Pagi, Mahasiswi UI Diduga Jadi Korban Pelecehan oleh Pelajar SMP
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang bocah di sekitar Danau Kenangan UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa 26 September 2023 pagi. Korban merasa tiba-tiba ada yang memegang bagian belakang tubuhnya saat sedang lari pagi.

Kejadian bermula sekitar pukul 06.00 WIB, ketika korban sedang lari pagi di sekitaran danau UI pada Selasa 26 September 2023, terduga pelaku kemudian melintas dan korban curiga ada yang mau mencopet.

"Akhirnya oleh korban HP-nya diamankan ke depan, karena merasa ada yang tidak beres, dia lari ke arah Balairung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto saat dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

"Mahasiswi UI tersebut tiba-tiba merasa ada yang memegang bagian belakang (tubuh) nya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897/perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163200/ponoes-U3E5_large.jpg
Ponpes Diduga Jadi Sarang Predator, Harus Ditutup jika Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083/pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155843/pelecehan_seksual-A2bi_large.jpg
Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155764/pelecehan_seksual-YWeJ_large.jpg
Kronologi Pelecehan Gadis ABG di Pesawat Citilink, Korban Menangis Histeris di Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155758/penjara-xUWO_large.jpg
Pelaku Pelecehan Penumpang Pesawat Citilink Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement