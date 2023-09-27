Sedang Lari Pagi, Mahasiswi UI Diduga Jadi Korban Pelecehan oleh Pelajar SMP

DEPOK - Seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang bocah di sekitar Danau Kenangan UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa 26 September 2023 pagi. Korban merasa tiba-tiba ada yang memegang bagian belakang tubuhnya saat sedang lari pagi.

Kejadian bermula sekitar pukul 06.00 WIB, ketika korban sedang lari pagi di sekitaran danau UI pada Selasa 26 September 2023, terduga pelaku kemudian melintas dan korban curiga ada yang mau mencopet.

"Akhirnya oleh korban HP-nya diamankan ke depan, karena merasa ada yang tidak beres, dia lari ke arah Balairung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto saat dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

"Mahasiswi UI tersebut tiba-tiba merasa ada yang memegang bagian belakang (tubuh) nya," imbuhnya.