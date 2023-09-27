Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Masih Selidiki Kasus Anak SD Jatuh dari Lantai 4 Gedung Sekolah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |08:06 WIB
Polisi Masih Selidiki Kasus Anak SD Jatuh dari Lantai 4 Gedung Sekolah
Polisi masih menyelidiki kasus siswa SD terjatuh dari lantai 4 (Foto Ilustrasi: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebut hingga kini masih mendalami kasus anak SD berinisial R (13) jatuh dari lantai 4 di sekolahnya, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Karena itu, polisi belum bisa memastikan apakah korban mengalami bullying sebelum peristiwa itu terjadi.

"Masih kami dalami, jadi saat ini masih berproses, nanti pada kesempatan berikutnya akan kami sampaikan hasil penyelidikan dari pihak Polres Jakarta Selatan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (27/9/2023).

Menurutnya, polisi hingga kini masih mendalami soal anak SD yang jatuh di sekolahnya. Polisi belum bisa berbicara banyak, termasuk apa yang membuat korban bisa sampai terjatuh dari sekolah tersebut.

"Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan untuk melakukan persistiwa ini," tuturnya.

Sekadar diketahui, seorang bocah SD, R jatuh dari lantai 4 gedung sekolah dasar di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu viral di media sosial, yang mana dalam video yang beredar di medsos itu korban tergeletak di aspal mengenakan pakaian merah putih.

