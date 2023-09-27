Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa SD Jatuh dari Lantai 4, Polisi Amankan CCTV dan Bangku Sekolah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |09:11 WIB
Siswa SD Jatuh dari Lantai 4, Polisi Amankan CCTV dan Bangku Sekolah
Polisi amankan CCTV dan bangku sekolah terkait jatuhnya siswa SD dari lantai 4
JAKARTA - Polisi hingga saat ini masih mendalami kasus siswa SD berinisial R (13) jatuh dari lantai 4 di sekolahnya, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam kasus itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya CCTV dan bangku sekolah.

"Jadi kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan yang bersangkutan memanjat dan melompat," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (27/9/2023).

Menurutnya, polisi telah melakukan olah TKP di sekolah tempat korban jatuh. Polisi lantas mengakankan sejumlah barang bukti guna keperluan penyelidikan, yakni bangku sekolah dan rekaman CCTV.

"Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini rekaman CCTV yang diamankan polisi itu tengah diteliti lebih lanjut.

