Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Adu Banteng Motor di Bogor, Dua Orang Tewas dan Satu Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |09:17 WIB
Adu Banteng Motor di Bogor, Dua Orang Tewas dan Satu Terluka
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Bojong-Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dua orang tewas dan satu orang luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 23.55 WIB pada Selasa 26 September 2023. Awalnya, motor Vixion yang dikendarai RI (23) melaju dari arah Cipeucang menuju Klapanunggal.

"Di lokasi bergerak ke kanan mendahului mobil pikap," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023).

Ketika hendak menyalip, muncul motor Beat yang dikendarai MT (26) berboncengan dengan RR (23) dari arah berlawanan. Kecelakaan kedua motor itu tidak dapat terhindarkan hingga terjadi adu banteng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement