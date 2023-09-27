Adu Banteng Motor di Bogor, Dua Orang Tewas dan Satu Terluka

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Bojong-Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dua orang tewas dan satu orang luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 23.55 WIB pada Selasa 26 September 2023. Awalnya, motor Vixion yang dikendarai RI (23) melaju dari arah Cipeucang menuju Klapanunggal.

"Di lokasi bergerak ke kanan mendahului mobil pikap," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023).

Ketika hendak menyalip, muncul motor Beat yang dikendarai MT (26) berboncengan dengan RR (23) dari arah berlawanan. Kecelakaan kedua motor itu tidak dapat terhindarkan hingga terjadi adu banteng.