INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prediksi BMKG : Puncak Hujan di Jakarta pada Februari 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:48 WIB
Prediksi BMKG : Puncak Hujan di Jakarta pada Februari 2024
BMKG prediksi hujan bajal mengguyur Jakarta pada akhir Oktober atau awal November 2023 (Foto: Okezone.com)
A
A
A
 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta akan masuk periode musim hujan pada akhir Oktober atau awal November 2023.

“Untuk Jakarta, hujan akan kita rasakan pada akhir Oktober atau mulai bulan November 2023. Dan puncaknya mungkin perlu kita antisipasi adalah nanti di Februari 2024,” ungkap Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani dalam keterangannya, Kamis (27/9/2023).

Sementara itu, Andri mengatakan sifat hujan di wilayah Jakarta pada kategori normal. “Sifat hujan alhamdulillah nanti Jakarta masih pada kategori normal. Kita harus masih menunggu (hujan) di awal November atau di akhir Oktober,” katanya.

Lebih lanjut, Andri mengatakan bahwa hujan yang terjadi pada minggu lalu di wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan hasil dari optimalisasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Mengingat, dari prediksi BMKG, bahwa pada rentang tanggal 19 hingga 21 September 2023, ada potensi awan-awan hujan.

“Diinformasikan bahwa dalam rentang 19 hingga 21 September, ada upaya untuk kita coba mengoptimalkan potensi awan hujan yang memang terjadi di periode tersebut. Dan alhamdulillah berhasil di beberapa wilayah, umumnya di Jabodetabek bagian selatan, dan di Jakarta juga turun hujan ringan hingga sedang, namun dengan durasi pendek. Tetapi, alhamdulillah paling tidak dapat mengguyur Jakarta,” tuturnya.

Topik Artikel :
BMKG Jakarta Hujan Hujan cuaca
Telusuri berita news lainnya
