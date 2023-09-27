Polisi Cek 18 CCTV Lokasi Terbakarnya Anak Perwira TNI AU di Lanud Halim

JAKARTA - Polisi terus menyelidiki kasus kematian CHR (16) anak dari perwira menengah TNI AU yang ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan, Polisi telah memeriksa sebanyak 7 CCTV tambahan di sekitar lokasi.

“Yang berikutnya kami mengecek sebanyak tujuh titik CCTV tambahan,” kata Leonardus dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Timur, Rabu (27/9/2023).

Polisi sebelumnya telah mengamankan sebanyak 11 CCTV terkait kasus ini. Sehingga dengan adanya CCTV tambahan ini totalnya menjadi 18. “Jadi total terdapat 18 CCTV,” kata dia.

Kendati demikian, Leonardus belum merinci apa hasil yang didapat dari pemeriksaan belasan CCTV itu. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa penemuan mayat terbakar ini merupakan tindak pidana pembunuhan atau bunuh diri.