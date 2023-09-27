Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Perwira Tewas Terbakar di Lanud Halim, Polisi Periksa Anggota TNI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:11 WIB
Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar/Ilustrasi okezone
Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar/Ilustrasi okezone
A
A
A

 

JAKARTA-Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus tewasnya anak perwira TNI, CHR di Pos Spion Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 8 orang saksi dan juga telah memeriksa 18 CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad terbakar.

"Kemarin 5 tambah 3, jadi 8, ini masih berkembang. Ada anggota, saksi yang pertama ya, jumlahnya satu orang kalau enggak salah yang dari anggota," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata pada wartawan, Rabu (27/9/2023).

Sejauh ini kata dia, ada 8 orang saksi yang telah diperiksa polisi dalam kasus tersebut. Jumlah saksi itu kemungkinan bakal bertambah lantaran polisi juga masih melakukan pengembangan dalam pemeriksaan saksi.

Salah satu saksi yang diperiksa polisi adalah seorang anggota TNI, namun polisi belum mengungkapkan dari kesatuan mana saksi dari TNI tersebut. "Sementara yang kita periksa dari TNI 1, lainnya sipil," tuturnya.

Dia menambahkan, orangtua korban, khususnya sang ibu sejauh ini masih belum bisa dilakukan pemeriksaan.

