HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Game di Depok Dibobol Maling Terekam CCTV, Kerugian Capai Rp20 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:18 WIB
Toko Game di Depok Dibobol Maling Terekam CCTV, Kerugian Capai Rp20 Juta
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

DEPOK - Sebuah toko game di Jalan Serua Raya, Bojongsari, Kota Depok dibobol maling pada Selasa (27/9) pagi. Aksi pembobolan yang merugikan ditaksir mencapai Rp20 juta terekam kamera pengawas atau CCTV toko tersebut.

"Betul toko game," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan saat dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

 BACA JUGA:

"Kerugian tiga unit Laptop Dell, dua unit PS4, satu unit LED TV dengan total Rp20.000.000," tambahnya.

Yefta menyebut korban telah membuat laporan polisi. Selanjutnya pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan.

 BACA JUGA:

"Laporannya sudah ada, polsek sudah lakukan olah TKP dan mulai lakukan penyelidikan

