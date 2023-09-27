Toko Game di Depok Dibobol Maling Terekam CCTV, Kerugian Capai Rp20 Juta

DEPOK - Sebuah toko game di Jalan Serua Raya, Bojongsari, Kota Depok dibobol maling pada Selasa (27/9) pagi. Aksi pembobolan yang merugikan ditaksir mencapai Rp20 juta terekam kamera pengawas atau CCTV toko tersebut.

"Betul toko game," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan saat dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

"Kerugian tiga unit Laptop Dell, dua unit PS4, satu unit LED TV dengan total Rp20.000.000," tambahnya.

Yefta menyebut korban telah membuat laporan polisi. Selanjutnya pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan.

"Laporannya sudah ada, polsek sudah lakukan olah TKP dan mulai lakukan penyelidikan