Misteri Temuan Pisau Meleleh di Kasus Anak Perwira TNI Tewas Terbakar di Lanud Halim

JAKARTA-Polisi hingga kini masih mendalami kasus tewasnya anak perwira TNI AU, CHR di Pos Spion Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sejauh ini, polisi belum bisa mengidentifikasi pemilik pisau yang ditemukan di sekitar lokasi tewasnya korban.

"Pisaunya bukan pisau komando, pisau dapur, pisau biasa. Gagangnya meleleh, jadi sudah tidak ada pegangan," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata pada wartawan, Rabu (27/9/2023).

Polisi kata dia, belum bisa mengidentifikasi siapa pemilik pisau yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian tersebut. Pisau itu saat ini tengah diteliti lebih lanjut oleh Puslabfor Polri.

"Masih, jadi kemarin baru diambil. Saya juga minta penyidik percepat. Insya Allah dari para penyidik labfor juga berupaya keras untuk segera menuntaskan pekerjaan," tuturnya.

Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah korban tewas karena terkena tusukan ataukah terbakar lantaran belum menerima hasil autopsi jenazah korban. Termasuk, apakah korban sebelum tewas sempat menghirup asap ataukah tidak.