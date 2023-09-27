Rumah Makan di Tangerang Terbakar, Diduga Akibat Gas Bocor

TANGERANG - Sebuah rumah makan di Jalan Raya Legok, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang terbakar hebat pada Rabu (27/9/2023).

Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Tangerang, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, dan saat ini api sudah bisa dijinakkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat menjelaskan bahwa penyebab kebakaran diduga karena adanya kebocoran tabung gas di area rumah malan. Banyak barang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar.

"Untuk saat ini dugaan sementara penyebab kebakaran adalah kebocoran tabung gas. Tapi masih kami dalami lagi," ujarnya saat dikonfirmasi.

Adapun akibat peristiwa tersebut 10 saung rumah makan terbakar dan satu orang mengalami luka bakar ringan. Pemadaman dilakukan dengan cara memutus perambatan api

"Kami sudah menerjunkan tim dan berusaha menjinakkan api agar tidak merembet bangunan sebelahnya. Kurang lebih 10 saung terdampak kebakaran," lanjutnya.

(Khafid Mardiyansyah)