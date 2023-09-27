Manajemen Central Park Bantah TKP Pembunuhan Wanita Cantik di Lobi Mal: Tidak Benar!

JAKARTA - Manajemen Central Park Mall memberikan klarifikasi atas pemberitaan dan informasi mengenai adanya kejadian pembunuhan seorang wanita tepat di area Lobi Mal Laguna. Menurut pihak mal itu tidak benar.

Menurut manajemen Central Park, lokasi kejadian ada di kawasan jalan depan ramp akses keluar parkir gedung.

BACA JUGA:

"Atas pemberitaan dan informasi mengenai adanya kejadian pembunuhan tepat di area Lobi Mal Laguna adalah Tidak Benar. Lokasi kejadian adalah di area kawasan jalan depan ramp akses keluar parkir gedung," kata manajemen Central Park Mall dalam keterangan yang diterima Okezone, Rabu (27/9/2023).

Dalam keterangan yang sama juga dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB. Kejadian tersebut juga sudah ditindaklanjuti dengan cepat di mana pelaku sudah ditangkap oleh pihak keamanan gedung dan diserahkan kepada pihak kepolisian setempat.

BACA JUGA:

"Tidak ada korban lain pada peristiwa tersebut," lanjutnya.

Terkait peristiwa tersebut, ada dugaan bahwa pelaku sudah mengincar korban dan pelaku dan korban saling mengenal, namun motif pelaku masih ditelusuri oleh pihak kepolisian .

"Manajemen Central Park Mall turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban," tulis keterangan yang sama.