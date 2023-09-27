Revitalisasi Pasar Kutabumi Tangerang Berujung Ricuh, Pedagang Berharap Diajak Bicara

JAKARTA - Rencana Pemkab Tangerang untuk melakukan revitalisasi Pasar Kutabumi di Kabupaten Tangerang menuai penolakan keras dari para pedagang hingga berujung ricuh.

Para pedagang belum bisa menerima keputusan pemerintah. Sebab, para pedangan menilai bahwa pemerintah daerah tidak pernah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada mereka sebelum mengambil tindakan.

Sementara itu, aktivitas pedagang di Pasar Kutabumi sudah kembali normal pasca penyerangan anggota ormas. Meski mengaku trauma dan khawatir dengan serangan susulan, namun para pedagang terpaksa harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pedagang berharap Polresta Tangerang mengusut tuntas kasus penyerangan yang dilakukan gabungan ormas terhadap pedagang.

"Kami meminta polisi mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan yang merugikan para pedagang," ujar salah seorang pedagang, Rina, Rabu (27/9/2023).