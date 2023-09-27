Bocah SD Jatuh di Pesanggrahan, KPAI Berikan Trauma Healing ke Ratusan Siswa

JAKARTA - Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono menyebutkan, pihaknya bakal memberikan teauma healing pada ratusan siswa sekolah dan guru di sekolah tempat bocah SD berinisial SR jatuh dari lantai 4 gedung sekolah kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Total anak (siswa) 314 orang dan akan dilakukan pendampingan, trauma healing pada guru-guru, kepada siswa dan tentu ada pendampingan keluarga, baik dari aspek hukum maupun juga fungsi sosial lainnya," ujarnya pada wartawan, Rabu (27/9/2023).

