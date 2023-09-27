Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah SD Jatuh di Pesanggrahan, KPAI Berikan Trauma Healing ke Ratusan Siswa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:57 WIB
Bocah SD Jatuh di Pesanggrahan, KPAI Berikan Trauma Healing ke Ratusan Siswa
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAKARTA - Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono menyebutkan, pihaknya bakal memberikan teauma healing pada ratusan siswa sekolah dan guru di sekolah tempat bocah SD berinisial SR jatuh dari lantai 4 gedung sekolah kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Total anak (siswa) 314 orang dan akan dilakukan pendampingan, trauma healing pada guru-guru, kepada siswa dan tentu ada pendampingan keluarga, baik dari aspek hukum maupun juga fungsi sosial lainnya," ujarnya pada wartawan, Rabu (27/9/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
