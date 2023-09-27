Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pemberdayaan Emak-Emak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |22:42 WIB
Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pemberdayaan <i>Emak-Emak</i>
Relawan Ganjar adakan pelatihan untuk emak-emak. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DEPOK - Kumpulan emak-emak yang tergabung dalam jaringan sukarelawan Mak Ganjar membuka kelas online pelatihan tata rias dan strategi berbisnis jasa.

Sebanyak 1.000 perempuan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kelas online tersebut. Sementara sebagian peserta hadir langsung secara luring di Kafe Artivator di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Koordinator Nasional Mak Ganjar, Nining mengatakan bahwa dua pelatihan dalam kelas ini merupakan upaya pemberdayaan perempuan, khususnya dari kalangan emak-emak.

BACA JUGA:

Rapat TPN Ganjar Pranowo Hari Ini Bahas Finalisasi Struktur Tim Pemenangan 

Dalam sesi pelatihan pertama, para peserta dilatih untuk merias wajah mulai dari persiapan, membersihkan wajah, merias, dan pemberian informasi terkait produk kosmetik beserta kegunaannya.

"Pelatihan make up kita pilih karena setiap perempuan itu senang dilihat cantik. Baik itu yang di rumah yang ada di rumah maupun yang pekerja," ujar Nining, Rabu (27/9/2023).

Sementara dalam sesi pelatihan berikutnya, para peserta diedukasi bagaimana mengembangkan bisnis jasa tata rias mereka. Di antaranya cara memulai bisnis jasa, pengelolaan bisnis, strategi pemasaran, hingga cara menjalin komunikasi dengan konsumen.

"Tujuan kita nanti selain bisa merias, nanti ke depannya emak-emak tahu bahwa ladang ini bisa digunakan untuk mencari sesuap nasi, ataupun disebutnya untuk menghidupkan dapur," jelas Nining.

 BACA JUGA:

Mak Ganjar menggandeng penata rias profesional dan salah satu pelaku bisnis jasa untuk menjadi pemateri dalam tersebut.

Lewat pelatihan ini, relawan berharap bisa memancing motivasi para peserta agar kelak bisa membuka bisnis tata rias atau bahkan jasa make-up artist (MUA) nantinya

"Ditambah strategi berbisnis secara online, sekarang itu kan banyak orang yang bisa memanfaatkan sarana rumahnya untuk berbisnis, makanya disatukan untuk bisnis digital atau online," tutur Nining.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement