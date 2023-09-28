Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Ganjar di Mata Ketua TPN Arsjad Rasjid: Humble dan Nguwongke

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |02:08 WIB
Sosok Ganjar di Mata Ketua TPN Arsjad Rasjid: <i>Humble</i> dan <i>Nguwongke</i>
Rapat TPN Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid mengungkap alasan mengapa memilih bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu.

Menurutnya Ganjar sosok yang humble. Apalagi keduanya sempat duduk berselebahan dalam rapat di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Ranu (27/9/2023).

"Saya kan banyak duduk bersama Mas Ganjar, karena kan kalau tidak kenal tidak sayang, jadi akhirnya banyak hal yang saya perhatikan, dan saya bicara dengan beliau. Saya lihat bagaimana auranya. Saya lihat humblenya beliau," ucap Arsjad.

BACA JUGA:

4 Ketum Parpol Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Partai Perindo: Kompak & Solid! 

Halaman:
1 2 3
      
