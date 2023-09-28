Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Didukung Banyak Relawan, TGB: Tunjukkan Semangat yang Autentik

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |03:26 WIB
Ganjar Pranowo Didukung Banyak Relawan, TGB: Tunjukkan Semangat yang Autentik
Ganjar Pranowo dan TGB. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo didukung banyak relawan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menjelaskan hal itu menunjukkan semangat dukungan yang autentik.

Pernyataan itu disampaikan TGB dalam konferensi pers seusai rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo terbaru. Rapat itu berlangsung di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

 BACA JUGA:

Rapat tersebut dihadiri oleh para petinggi partai pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, seperti PDIP, Partai Perindo, PPP dan Partai Hanura. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua TPN Arsjad Rasjid.

