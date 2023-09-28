Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Soekarno yang Bunuh Diri

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:41 WIB
Ilustrasi istri Soekarno asal Jepang yang bunuh diri (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- - Tidak banyak yang tahu kisah istri Soekarno yang bunuh diri. Pasalnya kisah istri Jepang pertama Presiden Pertama RI ini tidak tercatat dalam sejarah.

Sejarah dunia hanya mencatat Presiden Soekarno memiliki 9 istri yakni Siti Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Haryati, Kartini Manoppo, Yurike Sanger, dan Heldy Djafar.

Lantas siapa istri Soekarno yang bunuh diri? Berikut kisahnya.

Melansir berbagai sumber, Kamis (28/9/2023) istri Soekarno yang bunuh diri adalah Sakiko Kanase. Wanita Jepang itu mengakhiri hidupnya karena cemburu melihat kedekatan Soekarno dengan Naoko Nemoto, yang juga dikenal sebagai Ratna Sari Dewi.

Sakiko Kanase adalah seorang model fashion Jepang. Keduanya pertama kali bertemu ketika Soekarno melakukan kunjungan ke Kyoto, Jepang.

Perusahaan Jepang, Kinoshita, memanfaatkan Sakiko Kanase untuk melakukan lobi bisnis setelah perang usai. Alhasil ia sering bertemu dengan Soekarno.

