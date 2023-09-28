Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maulid Nabi Muhammad, Kapolri: Pererat Tali Persaudaraan Guna Perkokoh Persatuan Bangsa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |10:24 WIB
Maulid Nabi Muhammad, Kapolri: Pererat Tali Persaudaraan Guna Perkokoh Persatuan Bangsa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit. (Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili seluruh keluarga besar instansi Polri menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

"Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah," kata Sigit dalam akun Instagram resminya @ListyoSigitPrabowo, sebagaimana dilansir, Kamis (28/9/2023).

Sigit menyebut, seluruh umat Islam menyambut peringatan tersebut dengan suasana suka cita dan gembira.

Menurut Sigit, peringatan Maulid Nabi ini juga bisa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi diri serta merekatkan tali persaudaraan satu sama lain sehingga semakin kokohnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Mari kita jadikan peringatan ini sebagai sarana untuk merefleksikan diri dan mempererat tali persaudaraan guna memperkokoh persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan tugas ke depan," ujar Sigit.

Kapolri menekankan, semesta berseri menyambut datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang telah menyebarkan nilai-nilai kebaikan bagi seluruh umat manusia.

"Beliau telah menjadi pelita dan suri teladan bagi seluruh umat yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai tentang kebaikan, kepemimpinan dan toleransi melalui akhlakul karimahnya," tutur Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168184/pramono-uDUo_large.jpg
Pramono-Rano Disambut Ribuan Jamaah dan Hujan saat Menghadiri Jakarta Bersholawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168174/maulid_nabi-Fzax_large.jpg
Pramono-Doel Hadiri Jakarta Bersholawat Bersama Majelis Nurul Musthofa di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/20/337/1980313/syafruddin-minta-remaja-berinovasi-untuk-makmurkan-masjid-QtikmgkIxo.jpg
Syafruddin Minta Remaja Berinovasi untuk Makmurkan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/20/512/1980275/libur-maulid-nabi-jumlah-penumpang-kereta-api-dari-semarang-naik-10-persen-KZCFGyyxvt.jpg
Libur Maulid Nabi, Jumlah Penumpang Kereta Api dari Semarang Naik 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/01/340/1823694/khataman-alquran-salah-satu-kegiatan-mengsisi-peringatan-maulid-nabi-C40YtClrus.jpg
Khataman Alquran, Salah Satu Kegiatan Mengsisi Peringatan Maulid Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/15/337/926372/Kj94juRRvQ.jpg
SBY Gelar Perayaan Maulid Nabi di Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement