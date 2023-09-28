Maulid Nabi Muhammad, Kapolri: Pererat Tali Persaudaraan Guna Perkokoh Persatuan Bangsa

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili seluruh keluarga besar instansi Polri menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

"Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah," kata Sigit dalam akun Instagram resminya @ListyoSigitPrabowo, sebagaimana dilansir, Kamis (28/9/2023).

Sigit menyebut, seluruh umat Islam menyambut peringatan tersebut dengan suasana suka cita dan gembira.

Menurut Sigit, peringatan Maulid Nabi ini juga bisa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi diri serta merekatkan tali persaudaraan satu sama lain sehingga semakin kokohnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Mari kita jadikan peringatan ini sebagai sarana untuk merefleksikan diri dan mempererat tali persaudaraan guna memperkokoh persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan tugas ke depan," ujar Sigit.

Kapolri menekankan, semesta berseri menyambut datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang telah menyebarkan nilai-nilai kebaikan bagi seluruh umat manusia.

"Beliau telah menjadi pelita dan suri teladan bagi seluruh umat yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai tentang kebaikan, kepemimpinan dan toleransi melalui akhlakul karimahnya," tutur Sigit.