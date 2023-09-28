Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap Cara Wasit Atur Pertandingan Liga 2 untuk Menangkan Klub

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:29 WIB
Polri Ungkap Cara Wasit Atur Pertandingan Liga 2 untuk Menangkan Klub
Satgas Antimafia Bola ungkap modus wasit atur pertandingan untuk menangkan klub. (Puteranegara Batubara)
JAKARTA - Satgas Antimafia Bola Polri mengungkap modus yang dilakukan wasit tersangka kasus dugaan pengaturan pertandingan (match fixing) Liga 2.

Kasatgas Antimafia Bola Polri, Irjen Asep Edi Suheri menyebut, wasit tersebut diduga menerima suap untuk memenangkan salah satu klub.

"Selanjutnya modus operandi yang dilakukan pihak wasit adalah mengatur jalannya pertandingan untuk memenangkan klub x," kata Asep kepada awak media, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Ia menuturkan, salah satu "permainan" yang dilakukan wasit tersebut adalah tidak mengangkat bendera offside ketika pemain klub yang disinyalir memberikan suap melakukan serangan.

"Salah satunya dengan tidak mengangkat bendera saat offside, dan para wasit yang terlibat bertugas memimpin pertandingan Liga 2," ujar Asep.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuktikan komitmennya menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberangus seluruh mafia sepak bola di Indonesia. Hal itu dilakukan demi menciptakan iklim persepakbolaan yang bersih bebas dari praktik pengaturan skor (match fixing).

Komitmen itu terbukti dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Dalam hal ini, telah ditetapkan enam orang tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan pertandingan Liga 2.

"Dari hasil penyidikan, penyidik telah memperoleh bukti yang cukup. Maka ditetapkan enam orang sebagai tersangka," kata Kasatgas Antimafia Bola Polri Irjen Asep Edi Suheri dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Keenam tersangka itu adalah K selaku LO wasit, A selaku kurir pengantar uang, R sebagai wasit tengah, T selaku asisten wasit 1, R asisten wasit 2 dan A yang merupakan wasit cadangan.

