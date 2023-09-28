Ganjar Siap Fasilitasi Penyandang Disabilitas Bekerja

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menegaskan siap memperjuangkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Hal itu lantaran banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mendapat pekerjaan selama ini.

Ganjar menyampaikan hal itu saat mengunjungi Badan Usaha Unit Mandiri (BUMI) Pospera yang dikelola puluhan penyandang disabilitas tunarungu, Kamis (28/9). Dalam kesempatan itu, Ganjar mendapat banyak curhatan para penyandang disabilitas yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Pemerintah harus mengambil tindakan afirmatif. Misalnya dalam ketenagakerjaan. Pemerintah mesti mewajibkan perusahaan memberikan kuota khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka bisa bekerja," kata Ganjar dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (28/9/2023).

Tindakan afirmatif itu, kata Ganjar, bisa berupa aturan yang bersifat memaksa. Dengan cara itu, tidak boleh lagi perusahaan menolak kelompok disabilitas untuk bekerja karena memang ada kuota yang harus dipenuhi.

"Hari ini sudah saya buktikan sendiri, bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu punya etos kerja yang tinggi. Mereka bisa bekerja dengan baik dan hasilnya setara dengan pekerjaan orang normal lainnya," tuturnya.

Bahkan tak jarang, penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang lebih dibanding orang normal. Banyak di antara mereka yang menjadi desainer hebat, fotografer hebat, akademisi dan lainnya.

"Maka tidak boleh lagi ada stigma negatif pada mereka. Negara harus ikut andil untuk memberikan tindakan afirmatif dan terus mengedukasi masyarakat terkait hal ini," ucapnya.