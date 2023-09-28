Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditetapkan Tersangka, KPK Telisik Aktivitas Hasbi Hasan saat Jadi Sekretaris MA

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:21 WIB
Ditetapkan Tersangka, KPK Telisik Aktivitas Hasbi Hasan saat Jadi Sekretaris MA
KPK Telisik Aktivitas Hasbi Hasan/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas Hasbi Hasan saat menjabat Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, Hasbi Hasan kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Hal itu didalami lewat satu orang saksi.

Adapun, saksi yang diperiksa oleh tim penyidik KPK yakni Sutrisno sebagai pegawai Mahkamah Agung. Pemeriksaan itu dilakukan pada Selasa (26/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan aktivitas dari tersangka HH saat menjabat Sekma MA RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (28/9/2023).

Ali juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK juga memeriksa dua orang saksi lainnya, yakni Advokat Dedi Suwasono dan Fajar Kurniawan sebagai karyawan swasta atau koordinator Finance Law Office Dedi Suwasono.

“Saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan peran kedua saksi sebagai Kurator dari KSP Intidana,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147021/hakim-cBL1_large.jpg
Ketua MA Ingatkan Hakim Baru Jangan Ketuk Pintu Pimpinan jika Ingin Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080517/dadan_tri_yudianto-HGoC_large.png
MA Ringankan Hukuman Dadan Tri Yudianto Jadi 8 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/337/3074833/kpk-sqVx_large.jpg
Breaking News! Hakim Agung Gazalba Saleh Divonis 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072097/kpk-Zakl_large.jpg
MA Diyakini Bersikap Independen Tangani Perkara Mardani Maming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038184/ma-buka-seleksi-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-simak-periode-pendaftaran-hingga-syarat-syaratnya-R4VnW57KHC.jpeg
MA Buka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Simak Periode Pendaftaran hingga Syarat-syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013673/eksepsi-hakim-agung-nonaktif-gazalba-saleh-dikabulkan-ini-pertimbangan-hakim-2xPZiVTMns.jpg
Eksepsi Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dikabulkan, Ini Pertimbangan Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement