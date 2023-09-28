Menanti Fajar di Bukit Simbar, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyimpan sejuta pesona. Salah satu spot terbaik untuk melihat keindahan Gunung Semeru ada di Bukit Simbar. Dari bukit ini wisatawan bisa menyaksikan detik-detik matahari terbit.

Gradasi langit berwarna jingga diiringi detik-detik matahari terbit dari balik bukit menjadi salah satu pesona di tempat ini.

Selain itu, dua food vlogger Codeblu dan Farida Nurhan, berseteru hingga berujung pelaporan polisi buntut dari review negatif terhadap warung nyak kopsah. Sang pemilik warung pun kini sudah meminta keduanya berdamai.

(Erha Aprili Ramadhoni)