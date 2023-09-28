Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menanti Fajar di Bukit Simbar, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:28 WIB
Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyimpan sejuta pesona. Salah satu spot terbaik untuk melihat keindahan Gunung Semeru ada di Bukit Simbar. Dari bukit ini wisatawan bisa menyaksikan detik-detik matahari terbit.

Gradasi langit berwarna jingga diiringi detik-detik matahari terbit dari balik bukit menjadi salah satu pesona di tempat ini.

Selain itu, dua food vlogger Codeblu dan Farida Nurhan, berseteru hingga berujung pelaporan polisi buntut dari review negatif terhadap warung nyak kopsah. Sang pemilik warung pun kini sudah meminta keduanya berdamai.

Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
