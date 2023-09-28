Kiai Said Aqil Dikabarkan Ditawari Ketua Timses, SAS Institute: Ada Usulan yang Lebih Tinggi

JAKARTA - Nama Kiai Said Aqil Siradj kembali ditarik-tarik dalam perhelatan kontestasi Pilpres 2024. Sebagai salah satu Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama posisi dan peran Kiai Said masih sangat menentukan dalam suksesnya proses Pilpres 2024 ke depan, di mana ada yang menawati Kiai Said sebagai Ketua Tim Sukses (Timses).

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso mengapresiasinya. Namun, ada juga dari pasangan calon lain yang dikabarkan menawari sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres)

“Sebagai sebuah harapan tentu itu bagus. Saya bertemu Buya Said minggu tidak mendengar hal-hal tersebut. Malah saya juga mendengar Buya Said diusulkan sebagai Calon Wakil Presiden di paslon lain," kata Abi Rekso.

"Lebih tinggi dari sekedar Ketua Tim Sukses. Tapi tidak perlu saya sebut paslon yang mana, karena SAS Institute diamanahi untuk tetap menjaga Pemilu 2024 yang jujur dan damai,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/9/2023).

Abi Rekso secara pribadi juga menilai posisi dan hubungan Kiai Said sangat baik kepada semua paslon yang akan bertanding. Baik dengan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Megawati.

“Buya Said bagus di semua paslon. Beliau ini paku bumi NKRI, kelak siapa pun yang akan menjadi Presiden dan partai berkuasa, akan membutuhkan peran, pemikiran dan dedikasi Buya Said sebagai Guru Bangsa dan Pondasi Negara,” ujarnya.