Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kiai Said Aqil Dikabarkan Ditawari Ketua Timses, SAS Institute: Ada Usulan yang Lebih Tinggi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:00 WIB
Kiai Said Aqil Dikabarkan Ditawari Ketua Timses, SAS Institute: Ada Usulan yang Lebih Tinggi
Kiai Said dikabarkan diusulkan jadi Ketua Timses (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Nama Kiai Said Aqil Siradj kembali ditarik-tarik dalam perhelatan kontestasi Pilpres 2024. Sebagai salah satu Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama posisi dan peran Kiai Said masih sangat menentukan dalam suksesnya proses Pilpres 2024 ke depan, di mana ada yang menawati Kiai Said sebagai Ketua Tim Sukses (Timses).

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso mengapresiasinya. Namun, ada juga dari pasangan calon lain yang dikabarkan menawari sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres)

“Sebagai sebuah harapan tentu itu bagus. Saya bertemu Buya Said minggu tidak mendengar hal-hal tersebut. Malah saya juga mendengar Buya Said diusulkan sebagai Calon Wakil Presiden di paslon lain," kata Abi Rekso.

"Lebih tinggi dari sekedar Ketua Tim Sukses. Tapi tidak perlu saya sebut paslon yang mana, karena SAS Institute diamanahi untuk tetap menjaga Pemilu 2024 yang jujur dan damai,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/9/2023).

Abi Rekso secara pribadi juga menilai posisi dan hubungan Kiai Said sangat baik kepada semua paslon yang akan bertanding. Baik dengan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Megawati.

“Buya Said bagus di semua paslon. Beliau ini paku bumi NKRI, kelak siapa pun yang akan menjadi Presiden dan partai berkuasa, akan membutuhkan peran, pemikiran dan dedikasi Buya Said sebagai Guru Bangsa dan Pondasi Negara,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement