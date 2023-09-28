Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Telusuri Aset Mewah Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:15 WIB
KPK Telusuri Aset Mewah Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan
KPK Telisik Aset Hasbi Hasan/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya kepemilikan aset dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Penelusuran itu didalami lewat keterangan dua orang saksi.

Adapun kedua saksi yang diperiksa yakni Noriaty Cendana seorang wiraswasta dan Sutryantoro Prakoso sebagai pihak swasta. Pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya kepemilikan aset dari tersangka HH yang dikendalikan dan dikuasai oleh pihak tertentu,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (28/9/2023).

Penyidik antirasuah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap dua orang pegawai PT Eviana Wijaya Kembar yakni Yanti dan Noviana S.W. Sebab, keduanya tidak hadir saat dipanggil KPK sebagai saksi pada Selasa, 26 September 2023.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan tersangka terhadap Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Dalam perkara ini, Dadan diduga telah menerima uang sebesar Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147021/hakim-cBL1_large.jpg
Ketua MA Ingatkan Hakim Baru Jangan Ketuk Pintu Pimpinan jika Ingin Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080517/dadan_tri_yudianto-HGoC_large.png
MA Ringankan Hukuman Dadan Tri Yudianto Jadi 8 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/337/3074833/kpk-sqVx_large.jpg
Breaking News! Hakim Agung Gazalba Saleh Divonis 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072097/kpk-Zakl_large.jpg
MA Diyakini Bersikap Independen Tangani Perkara Mardani Maming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038184/ma-buka-seleksi-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-simak-periode-pendaftaran-hingga-syarat-syaratnya-R4VnW57KHC.jpeg
MA Buka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Simak Periode Pendaftaran hingga Syarat-syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013673/eksepsi-hakim-agung-nonaktif-gazalba-saleh-dikabulkan-ini-pertimbangan-hakim-2xPZiVTMns.jpg
Eksepsi Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dikabulkan, Ini Pertimbangan Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement