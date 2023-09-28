Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Maulid, Puluhan Ribu Orang Kunjungi Kebun Binatang Ragunan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:18 WIB
Libur Maulid, Puluhan Ribu Orang Kunjungi Kebun Binatang Ragunan
Masyarakat mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan mengisi hari libur (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Hari libur biasanya kerap dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarganya dengan mendatangi tempat wisata. Salah satunya Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tercatat, pada Kamis (28/9/2023) siang ini, sekira pukul 14.00 WIB, sudah ada hampir 30 ribu pengunjung yang mendatangi kawasan kebun binatang tersebut. Pengunjung yang datang bukan hanya dari Jakarta saja, tapi juga kota-kota sekitarnya.

"Pengunjung yang membeli tiket secara ofline sebanyak 27.956 orang dan secara online sebanyak 1.943 orang," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang pada wartawan, Kamis (28/9/2023).

Warga yang datang ke tempat wisata murah meriah itu tercatat menggunakan kendaraan pula. Setidaknya, pengelola TMR mencatat ada sebanyak 220 sepeda ontel, sebanyak 2.944 sepeda motor, sebanyak 2.409 mobil pribadi, dan sebanyak 74 mobil bus.

"Tercatat juga sebanyak 1.179 orang berkunjung ke Taman Satwa Anak dan sebanyak 2.343 orang berkunjung ke Pusat Primata Schmutzer," tutur Wahyudi lagi.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
