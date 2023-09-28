Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Rafael Alun Ragukan Keterangan Saksi Jaksa di Persidangan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:21 WIB
Kubu Rafael Alun Ragukan Keterangan Saksi Jaksa di Persidangan
Kubu Rafael Alun meragukan keterangan saksi dari jaksa di persidangan (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Junaedi Saibih selaku Kuasa Hukum mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) meragukan pernyataan saksi yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan yang digelar Rabu, 27 September 2023.

Saksi yang diragukan keterangannya oleh Junaedi Saibih yakni, mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Artha Mega Ekadhana (ARME), Rani Anindita Tranggani. Di mana, Rani Anindita saat ini sudah menjadi pegawai KPK. Junaedi melihat ada tekanan saat Rani bersaksi untuk Rafael Alun.

"Keberadaan Rani sekarang kerja di KPK, sepertinya membuat dirinya berada dalam tekanan secara psikis, hal ini tergambar dari suara yg tidak tegas, serta berulang kali menghela nafas panjang terlebih ketika disinggung soal keuangan dan pembukuan ARME," ucap Junaedi kepada wartawan, Kamis (28/9/2023).

Junaedi juga menyimpulkan bahwa saksi Rani tidak kenal dengan Manajer Keuangan PT Cubes Consulting, Yulianti Noor. Diketahui, PT Cubes Consulting dan PT ARME merupakan salah satu perusahaan yang dikelola oleh istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek.

"Saksi Rani dalam persidangan tidak memberikan endorsement bahwa data yang berasal dari komputer Yulianti Noor adalah data resmi milik perusahaan PT ARME. Saksi Rani sendiri tidak mengenal Yulianti Noor," ucap Junaedi.

Menurut Junaedi, ketiadaan endorsement saksi Rani atau data yang ditampilkan tim jaksa terhadap pengeluaran PT ARME hanya menggunakan cek. Sementara itu, pengeluaran PT ARME dalam bentuk tunai atau cash hanya untuk gaji.

"Metode cash hanya diberlakukan untuk pembayaran gaji. Saksi menyatakan apabila transaksi tidak tercatat di laporan keuangan maka tidak ada transaksi," terang Junaedi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement