Kubu Rafael Alun Ragukan Keterangan Saksi Jaksa di Persidangan

JAKARTA - Junaedi Saibih selaku Kuasa Hukum mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) meragukan pernyataan saksi yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan yang digelar Rabu, 27 September 2023.

Saksi yang diragukan keterangannya oleh Junaedi Saibih yakni, mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Artha Mega Ekadhana (ARME), Rani Anindita Tranggani. Di mana, Rani Anindita saat ini sudah menjadi pegawai KPK. Junaedi melihat ada tekanan saat Rani bersaksi untuk Rafael Alun.

"Keberadaan Rani sekarang kerja di KPK, sepertinya membuat dirinya berada dalam tekanan secara psikis, hal ini tergambar dari suara yg tidak tegas, serta berulang kali menghela nafas panjang terlebih ketika disinggung soal keuangan dan pembukuan ARME," ucap Junaedi kepada wartawan, Kamis (28/9/2023).

Junaedi juga menyimpulkan bahwa saksi Rani tidak kenal dengan Manajer Keuangan PT Cubes Consulting, Yulianti Noor. Diketahui, PT Cubes Consulting dan PT ARME merupakan salah satu perusahaan yang dikelola oleh istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek.

"Saksi Rani dalam persidangan tidak memberikan endorsement bahwa data yang berasal dari komputer Yulianti Noor adalah data resmi milik perusahaan PT ARME. Saksi Rani sendiri tidak mengenal Yulianti Noor," ucap Junaedi.

BACA JUGA: KPK Telusuri Aset Mewah Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan

Menurut Junaedi, ketiadaan endorsement saksi Rani atau data yang ditampilkan tim jaksa terhadap pengeluaran PT ARME hanya menggunakan cek. Sementara itu, pengeluaran PT ARME dalam bentuk tunai atau cash hanya untuk gaji.

"Metode cash hanya diberlakukan untuk pembayaran gaji. Saksi menyatakan apabila transaksi tidak tercatat di laporan keuangan maka tidak ada transaksi," terang Junaedi.